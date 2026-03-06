Maria Esposito conferma la rottura con Silvia Uras | Single e felice ma fino a un mese fa parlavano d'amore

Maria Esposito ha annunciato di essere single e felice, confermando la fine della relazione con Silvia Uras. Fino a circa un mese fa, le due parlavano di amore e condivano momenti insieme, ma ora hanno deciso di separarsi. La notizia è stata comunicata dalla stessa attrice, nota per il suo ruolo in Mare Fuori, senza ulteriori dettagli sul motivo della rottura.

La relazione con Silvia è terminata. Sono single e felice. Ho dato in pasto la mia vita ai social, ma chi non sbaglia alla mia età ” Con queste parole, Maria Esposito ha chiarito quello che molti sospettavano da giorni: la sua storia con Silvia Uras è arrivata al ca - facebook.com facebook