Mare fuori 6 le anticipazioni | il ruolo di Giovanna Rei

Giovanna Rei torna in televisione interpretando un ruolo nella sesta stagione di “Mare fuori”. Recentemente, l’attrice è apparsa anche nella serie Rai “Noi del rione sanità”, diretta da Luca Miniero e trasmessa su Raiuno. La sua presenza sul piccolo schermo si fa sempre più intensa e varia, confermando l’importanza del suo lavoro nel panorama televisivo italiano.

E’ un momento d’oro dal punto di vista professionale per Giovanna Rei apparsa recentemente nella serie Rai “Noi del rione sanità” diretta da Luca Miniero su Raiuno. L’attrice interpreta un ruolo drammatico nella serie di successo “Mare fuori 6” diretta da Beniamino Catena e Francesca Amitrano e prodotta da Picomedia e Rai Fiction. La fiction è disponibile su Raiplay, dal 4 marzo i primi sei episodi e dall'11 marzo l'intero box. Giovanna Rei debutta da giovanissima con Renato Carpentieri, che le ha permesso di lavorare negli anni successivi insieme ad altri maestri TV del teatro. Il suo volto diventa noto al pubblico televisivo grazie al film "L'ultimo capodanno" di Marco Risi, ma soprattutto con il fortunato ruolo di Carmela nella fiction "Anni 50". 🔗 Leggi su Napolitoday.it

