Mare di ruggine | lo spettacolo sull' ex Ilva arriva a Cefalù

Sabato 21 marzo a Cefalù si terrà il secondo spettacolo della rassegna di teatro contemporaneo “Cosa porta il vento”, organizzata dall’Associazione Circo dell’avvenire e patrocinata dal Comune. L’evento vede in scena “Mare di ruggine”, uno spettacolo che affronta temi legati all’ex Ilva e si inserisce in un ciclo di rappresentazioni che promuovono il teatro innovativo.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump La Compagnia Teatro Insania di Napoli presenterà lo spettacolo “Mare di Ruggine. La favola dell’Ilva 2.0” per la prima volta in Sicilia, vincitore di numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il Premio Nazionale della Critica 2025. Lo spettacolo, con il testo e la regia a firma di Antimo Casertano, in scena insieme a Daniela Ioia, Luigi Credendino e Francesca De Nicolais, produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini, racconta di una storia familiare, lunga cinque generazioni, che viaggia in parallelo con la storia dello stabilimento ex Ilva, poi Italsider di Bagnoli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Solot, il 6 febbraio al Mulino Pacifico in scena “Mare di Ruggine. La favola dell’Ilva 2.0”Ancora un attesissimo appuntamento al Teatro Mulino Pacifico di Benevento, nell’ambito della rassegna Obiettivo T ideata e curata da Solot Compagnia...

Da «Un Posto al sole» a «Mare di Ruggine»: riecco la coppia Casertano-IoiaGli attori Antimo Casertano e Daniela Ioia ancora insieme. Questa volta non si tratta del set di Un posto al sole, dove Pino e Rosa vivono una storia complicata e neanche delle tavole di un ... ilmattino.it

La storia dell'Ilva diventa una favola illustrata: è Mare di ruggineUna favola non è tale se non ci sono sogni e mostri, speranza e orrore: Quella che sto per raccontarti stasera è una favola. La favola di un mostro che non sapeva di essere un mostro e di operai che ... ilmattino.it

