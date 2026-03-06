marazzoli e arrigoni ai mondiali

Due atleti della Corradini sono stati convocati per rappresentare l’Italia ai campionati mondiali universitari di cross. Marazzoli e Arrigoni parteciperanno alla competizione internazionale, che si svolge in una località ancora da definire. La selezione è stata comunicata dall’organizzazione, e i due atleti si preparano per affrontare questa importante sfida. La gara si terrà tra alcune settimane.

Sono due gli atleti della Corradini convocati per i campionati mondiali universitari di cross (lungo) che si disputano il 15 a Cassino: si tratta di Mattia Marazzoli e di Sara Arrigoni, entrambi allenati a Rubiera da Stefano Baldini che segue pure un altro convocato, Konjoneh Maggi del Casone Noceto. Sara, parmigiana di 20 anni, frequenta Scienze motorie a Bologna ed ha vinto di recente il bronzo nei tricolori indoor di Ancona sui 3000 metri: è debuttante in nazionale. Mattia, pavullese, ha 22 anni e frequenta in Unimore la facoltà di tecniche di laboratorio biomedico. A dicembre dell’anno scorso ha vestito la maglia azzurra agli europei di cross in Portogallo e vanta diversi podi tricolori nelle categorie junior e promesse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

