Marathon non include elementi pay?to?win e Bungie conferma Battle Pass permanenti

Bungie ha annunciato che Marathon, dopo il lancio su PC e console, sarà supportato con aggiornamenti regolari e Battle Pass permanenti, senza elementi pay-to-win. La compagnia ha confermato che il gioco non includerà microtransazioni che favoriscono i giocatori paganti e che continuerà a ricevere contenuti nel tempo. Questi dettagli sono stati comunicati in seguito all’uscita ufficiale di Marathon.

Dopo il lancio ufficiale su PC e console, Bungie ha condiviso nuovi dettagli su come verrà supportato nel tempo Marathon. Il titolo seguirà il modello dei giochi live service, con aggiornamenti e contenuti aggiuntivi distribuiti attraverso stagioni periodiche. Tuttavia, lo studio ha voluto chiarire fin da subito che alcune delle pratiche più controverse di questo modello non saranno presenti nel gioco. Uno degli obiettivi principali dichiarati dal team è ridurre il cosiddetto FOMO (Fear of Missing Out), ovvero la sensazione di ansia che molti giocatori provano quando contenuti limitati nel tempo rischiano di sparire prima che possano essere completati.