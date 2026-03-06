mara decisiva nel finale michigan salva la vetta a iowa city

Nel match di stagione, la squadra guidata dal numero 3 del Michigan ha mantenuto il controllo contro Iowa, vincendo 71-68. Mara è stata decisiva nel finale, contribuendo a salvare la vetta. La partita ha visto il team di Michigan imporre il ritmo fin dall’inizio, respingendo l’assalto finale degli avversari nel quarto finale.

In una sfida di stagione, la formazione guidata da michigan n.3 ha imposto il ritmo contro iowa, imponendosi 71-68 e respingendo l’assalto finale degli avversari. Il match ha evidenziato una rimonta decisiva negli ultimi minuti e una gestione efficace dei possessi chiave, con protagonisti in evidenza e momenti decisivi che hanno determinato l’esito. Morez Johnson Jr. e Yaxel Lendeborg hanno guidato la squadra con 16 punti a testa, aprendo la via a una prestazione overall solida. Aday Mara ha chiuso con 14 punti su un secco 710 dal campo, siglando i canestri che hanno spezzato l’equilibrio nei minuti decisivi. Mara ha anche fornito i due tiri che hanno rotto gli indugi nell’ultimo intervallo, contribuendo in modo decisivo al sorpasso finale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

