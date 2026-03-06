Manutenzione basolato via Filomeno Consiglio | chiusura al traffico con viabilità alternativa

Nel centro di Brindisi, via Filomeno Consiglio sarà chiusa al traffico nel tratto tra piazza V. a causa di lavori di manutenzione del basolato. La misura è stata adottata con un’ordinanza del Settore Lavori e Opere Pubbliche – Mobilità Urbana. Per agevolare il traffico, sono state predisposte vie alternative che i conducenti potranno utilizzare durante le operazioni di intervento.

BRINDISI - Lavori pubblici nel comune capoluogo di provincia. Con ordinanza dirigenziale del Settore Lavori e Opere Pubbliche – Mobilità Urbana è stata disposta la chiusura al traffico di via Filomeno Consiglio – nel tratto stradale compreso tra l’intersezione con piazza V. Emanuele II e l’intersezione con Via Salita di Ripalta – dalle ore 7:30 di giovedì 12 marzo 2026 alle ore 7:30 di sabato 14 marzo successivo onde consentire i lavori di manutenzione della pavimentazione stradale in basolato calcareo. Nei giorni di attività del cantiere, pertanto, è istituito il doppio senso di circolazione su Corso Garibaldi – nel tratto stradale compreso tra l’intersezione di Viale Mennitti e la Via De Terribile – ed è vietata la sosta a tutti i veicoli su entrambi i lati con rimozione degli stessi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it E45, manutenzione agli impianti tecnologici della galleria 'Montecoronaro': chiusura notturna al trafficoAnas, ha programmato l’esecuzione delle attività di manutenzione non prorogabili agli impianti tecnologici della galleria Montecoronaro, lungo la E45...