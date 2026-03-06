Manfredi difende Sal Da Vinci e invita Cazzullo in città | Lo faremo ricredere

Il sindaco di Napoli ha preso parola per difendere Sal Da Vinci, dopo le polemiche seguite alla sua vittoria al Festival di Sanremo. Durante un intervento pubblico, ha invitato anche Cazzullo in città, affermando che si farà di tutto per far ricredere chi ha espresso critiche nei confronti del cantante. La discussione si concentra sulla reazione alla vittoria di Da Vinci.

Il sindaco commenta le critiche alla canzone vincitrice di Sanremo: "Cultura alta e popolare qui stanno insieme". Mercoledì in Comune la consegna della medaglia al cantante Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi interviene sulle polemiche nate attorno alla vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo e difende il cantante dopo le critiche arrivate nei giorni scorsi."Festeggeremo Sal Da Vinci in maniera ufficiale mercoledì prossimo in Comune. Ci eravamo sentiti prima che salisse sul palco e gli avevo fatto il mio in bocca al lupo, è stata una grande gioia per tutti", ha detto il sindaco intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli. Manfredi ha poi commentato le parole del giornalista Aldo Cazzullo, che aveva definito "Per sempre sì" "la canzone più brutta della storia del Festival di Sanremo": "Non ho condiviso il suo giudizio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Manfredi: “Cazzullo su Sal Da Vinci? Dispiace che ci siano pareri sbrigativi, ma è un amico e lo faremo ricredere”Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo e lo stadio Maradona.

Cazzullo stronca la canzone di Sal Da Vinci, è polemica. Manfredi: “Parole inopportune”Tempo di lettura: 2 minutiFanno discutere sui social le parole del vicedirettore del Corriere della Sera Aldo Cazzullo sul brano di Sal Da Vinci che...

