Maltempo | Bvr sblocca fino a 500mila euro per gli agricoltori

Bvr Banca Veneto Centrale ha deciso di mettere a disposizione fino a 500mila euro per aiutare gli agricoltori del veronese colpiti dal maltempo. La banca ha attivato un piano di sostegno finanziario rivolto alle aziende agricole che hanno subito danni a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La misura mira a fornire supporto immediato alle imprese agricole della zona.

Bvr Banca Veneto Centrale ha varato un piano di sostegno finanziario per le aziende agricole del veronese colpite dal maltempo. L’iniziativa prevede anticipazioni di liquidità in collaborazione con Co.di.Pa., il Consorzio Difesa delle Produzioni agricole di Verona. La misura copre il periodo critico che separa l’evento atmosferico dannoso dalla ricezione dell’indennizzo assicurativo, garantendo la continuità operativa dei settori produttivi locali. Gli importi finanziabili oscillano tra 20.000 e 500.000 euro con una durata massima di nove mesi. L’urgenza della liquidità nel territorio veronese. Nel tessuto economico del Nord-Est, dove manifattura ed agricoltura si intrecciano strettamente, ogni evento meteorologico estremo rappresenta una minaccia diretta alla stabilità finanziaria delle imprese. 🔗 Leggi su Ameve.eu Liquidità alle imprese colpite dal maltempo: Bvr Banca Veneto Centrale a sostegno degli agricoltoriL'istituto di credito ha varato una misura che prevede un'anticipazione finanziaria in collaborazione con Co. Dalla Regione 10 milioni per sostenere l'insediamento dei giovani agricoltori: contributi fino a 70mila euroGià disponibile l'avviso sulla piattaforma Sian: le domande vanno presentate entro il 10 aprile.