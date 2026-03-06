Malpensa inchiesta su una maxi-truffa sui rimborsi Iva | 924 richieste sospette 8 denunciati

A Malpensa, un’indagine riguarda una truffa sui rimborsi Iva, con 924 richieste sospette identificate. Otto persone sono state denunciate nell’ambito dell’inchiesta, che accusa un presunto sistema di frode finalizzato a sottrarre soldi allo Stato attraverso pratiche illecite legate ai rimborsi destinati ai viaggiatori stranieri.

Malpensa (Varese) – Un presunto sistema di frode c ostruito per svuotare le casse dello Stato sfruttando i rimborsi dell’Iva destinati ai viaggiatori stranieri. È quanto hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Varese al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio: otto persone di origine extracomunitaria sono state denunciate per una truffa che avrebbe fruttato rimborsi indebiti per circa 250 mila euro, a fronte di acquisti per oltre 1,3 milioni di euro. L’inchiesta, condotta dai finanzieri del Gruppo Malpensa, si inserisce nel più ampio piano di contrasto alle frodi fiscali legate all’evasione dell’Iva, un settore particolarmente esposto quando si parla di vendite a turisti stranieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

