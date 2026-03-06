In Maldive, un gruppo di italiani si trova bloccato sulla spiaggia di Malè, tra viaggiatori indipendenti e famiglie con bambini piccoli. La loro vacanza si è trasformata in un problema di rientro a causa delle difficoltà nell'organizzare il viaggio di ritorno. La situazione si è aggravata con l’esplosione del conflitto in Medio Oriente, che ha complicato ulteriormente gli spostamenti verso l’Italia.

Dalla vacanza da sogno all’incubo del ritorno (che è difficile organizzare). A Malè, bloccati nel “paradiso” delle Maldive, in comitiva, tra viaggiatori indipendenti, alcuni anche coi bimbi piccoli, perché in Medioriente è scoppiata la guerra e Teheran brucia. Come Simona ed Emanuele, due ragazzi di Genova: normalissimi, tra l’altro. «Non siamo ricchi», spiegano, «abbiamo risparmiato un anno per questa settimana, aiutateci a tornare». Dovevano atterrare all’aeroporto milanese di Malpensa il 28 febbraio, il loro volo è stato cancellato: ne hanno riprogrammato uno per oggi, ma certezze neanche mezza. Oppure come Maria e Raffaele, anche loro con un aereo prenotato per Milano, anche questo mai decollato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Maldive, il dramma degli italiani bloccati in spiaggia: "Non siamo ricchi. Un anno di risparmi, e ora..."

Italiani ricchi solo nelle statistiche: il record del 226% del Pil non protegge famiglie, redditi e risparmiMa fermarsi a questa fotografia significa confondere un dato patrimoniale con una condizione di benessere diffuso.

Leggi anche: Le testimonianze al Fatto degli italiani bloccati a Dubai: “Siamo abbandonati a noi stessi. Da Tajani e dal governo solo falsità”

Una selezione di notizie su Maldive il dramma degli italiani....

Temi più discussi: BigMama bloccata a Dubai: Missili sopra la testa, ho tantissima paura; Aeroporto di Dubai, salta lo scalo dei voli tra Europa e Asia: i passeggeri nella trappola dei rimborsi; Maldive, italiani intrappolati in paradiso: Costretti a dormire in spiaggia | Libero Quotidiano.it; Bloccati alle Maldive!. Iran, il dramma dei turisti italiani.

Guerra in Iran, il dramma dei turisti italiani: Bloccati alle Maldive per la guerra e costretti a dormire in spiaggia con i nostri 3 bambiniVacanza trasformata in un incubo per una famiglia italiana bloccata alle Maldive a causa delle conseguenze del conflitto scoppiato in Medio Oriente. Da giorni ... thesocialpost.it

Maldive emergenza voli per turisti italiani bloccati, disagi e notti forzate sulle spiaggeItaliani bloccati alle Maldive e a Dubai, rientri difficili e voli alle stelle Due famiglie di turisti italiani, tutte di Roma, sono rimaste bloccate ... assodigitale.it

Coppia di Ferno bloccata alle Maldive dopo la cancellazione del volo di ritorno per la guerra. - facebook.com facebook

Rientrano gli italiani bloccati alle Maldive, lo sfogo di chi ha sborsato 4.800 euro per tornare in tre: «Altri hanno pagato e sono rimasti a terra» x.com