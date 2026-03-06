Maldive il dramma degli italiani bloccati in spiaggia | Non siamo ricchi Un anno di risparmi e ora

Da liberoquotidiano.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Maldive, un gruppo di italiani si trova bloccato sulla spiaggia di Malè, tra viaggiatori indipendenti e famiglie con bambini piccoli. La loro vacanza si è trasformata in un problema di rientro a causa delle difficoltà nell'organizzare il viaggio di ritorno. La situazione si è aggravata con l’esplosione del conflitto in Medio Oriente, che ha complicato ulteriormente gli spostamenti verso l’Italia.

Dalla vacanza da sogno all’incubo del ritorno (che è difficile organizzare). A Malè, bloccati nel “paradiso” delle Maldive, in comitiva, tra viaggiatori indipendenti, alcuni anche coi bimbi piccoli, perché in Medioriente è scoppiata la guerra e Teheran brucia. Come Simona ed Emanuele, due ragazzi di Genova: normalissimi, tra l’altro. «Non siamo ricchi», spiegano, «abbiamo risparmiato un anno per questa settimana, aiutateci a tornare». Dovevano atterrare all’aeroporto milanese di Malpensa il 28 febbraio, il loro volo è stato cancellato: ne hanno riprogrammato uno per oggi, ma certezze neanche mezza. Oppure come Maria e Raffaele, anche loro con un aereo prenotato per Milano, anche questo mai decollato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

maldive il dramma degli italiani bloccati in spiaggia non siamo ricchi un anno di risparmi e ora
© Liberoquotidiano.it - Maldive, il dramma degli italiani bloccati in spiaggia: "Non siamo ricchi. Un anno di risparmi, e ora..."

Italiani ricchi solo nelle statistiche: il record del 226% del Pil non protegge famiglie, redditi e risparmiMa fermarsi a questa fotografia significa confondere un dato patrimoniale con una condizione di benessere diffuso.

Leggi anche: Le testimonianze al Fatto degli italiani bloccati a Dubai: “Siamo abbandonati a noi stessi. Da Tajani e dal governo solo falsità”

Una selezione di notizie su Maldive il dramma degli italiani....

Temi più discussi: BigMama bloccata a Dubai: Missili sopra la testa, ho tantissima paura; Aeroporto di Dubai, salta lo scalo dei voli tra Europa e Asia: i passeggeri nella trappola dei rimborsi; Maldive, italiani intrappolati in paradiso: Costretti a dormire in spiaggia | Libero Quotidiano.it; Bloccati alle Maldive!. Iran, il dramma dei turisti italiani.

Guerra in Iran, il dramma dei turisti italiani: Bloccati alle Maldive per la guerra e costretti a dormire in spiaggia con i nostri 3 bambiniVacanza trasformata in un incubo per una famiglia italiana bloccata alle Maldive a causa delle conseguenze del conflitto scoppiato in Medio Oriente. Da giorni ... thesocialpost.it

Maldive emergenza voli per turisti italiani bloccati, disagi e notti forzate sulle spiaggeItaliani bloccati alle Maldive e a Dubai, rientri difficili e voli alle stelle Due famiglie di turisti italiani, tutte di Roma, sono rimaste bloccate ... assodigitale.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.