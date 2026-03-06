Mahila su Play2000 il documentario che dà voce alle donne dalit

Su Play2000 è disponibile il documentario “Mahila”, che presenta le storie di tre generazioni di donne dalit. Il film mostra come queste donne siano state sostenute dalle Suore del Buon Pastore nel loro percorso di affermazione dei diritti. Attraverso testimonianze e immagini, il documentario si concentra sulla loro esperienza e sulle sfide affrontate nel tempo.

Su Play2000 arriva "Mahila", il documentario che racconta tre generazioni di donne dalit sostenute dalle Suore del Buon Pastore nella loro lotta per i diritti. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Play2000 – la piattaforma streaming di Tv2000 e InBlu2000 – pubblica dall'8 marzo Mahila, un nuovo documentario che racconta la forza e la resilienza delle donne dalit in India. Un progetto interamente al femminile che illumina tre generazioni impegnate a sfidare discriminazioni di casta, povertà e violenza di genere. Il film segue storie emblematiche: Indira, giovane che riesce a diventare insegnante grazie al sostegno della famiglia; Jaysree, leader di una cooperativa agricola che garantisce prezzi equi alle lavoratrici; Mary Rani, prima donna dalit eletta presidente del suo villaggio.