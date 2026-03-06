Magro | La Virtus Bologna è la più forte ma nutriamo il sogno playoff

L’anticipo di campionato tra Guerriero Napoli e Virtus Bologna segna il ritorno in campo dopo una pausa di tre settimane, causata dagli impegni delle Final Eight. La Virtus Bologna, considerata la squadra più forte, continua a sognare i playoff, mentre Magro ha dichiarato che, pur riconoscendo la superiorità degli avversari, nutrono ancora speranze di raggiungere la post-season.

anticipo di campionato tra guerri napoli e virtus bologna segna il rientro in campo dopo una sosta di tre settimane, determinata dagli impegni delle Final Eight di Coppa Italia e degli impegni delle Nazionali. l'obiettivo è consolidare la crescita della squadra guidata da coach magro e affrontare una formazione in rimonta per la vetta della classifica. la virtus bologna arriva in testa alla classifica con 32 punti all'attivo, frutto di 16 vittorie e 3 sconfitte. in campionato ha mostrato solidità comprensiva di una lunga striscia positiva: sette successi nelle ultime otto partite, con l'unico passo falso nella sfida conclusiva contro dolomiti energia trentino.

