Magicland riapre per Pasqua | un anno di celebrazioni per i 15 anni del parco

Magicland riapre i battenti il 3 aprile, segnando l’inizio di una nuova stagione dopo la chiusura invernale. Il parco di Valmontone festeggia i suoi 15 anni e ha programmato un anno di eventi speciali per i visitatori. La riapertura coincide con le festività di Pasqua, offrendo un’opportunità di divertimento per famiglie e appassionati di tutte le età.

La nuova stagione celebrativa avrà inizio sotto le festività pasquali. Le novità per il quindicesimo anno riguarderanno attrazioni, amici a 4 zampe, MagicSplash e apriranno a nuove collaborazioni MagicLand compie 15 anni e inaugura una nuova stagione a partire dal 3 aprile. Un anno celebrativo durante il quale il parco divertimenti di Valmontone accompagnerà i visitatori con un ricco calendario di appuntamenti. L'apertura della stagione coinciderà con le festività pasquali e proporrà una serie di iniziative dedicate soprattutto alle famiglie. È previsto anche un incontro speciale con il coniglio Kinder®, Pasquale, protagonista di momenti di meet & greet dedicati a tutti i bambini.

Valmontone, il 3 aprile riapre il MagicLand e festeggia i 15 anni di vitaUn lungo periodo di crescita, investimenti e innovazione lo hanno consolidato come punto di riferimento dell’intrattenimento in Italia Dal 3 aprile...

