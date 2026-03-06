Macerata | tetto crolla scuola chiusa Il Comune tace

A Macerata, un'ala della scuola secondaria di primo grado Enrico Mestica è stata dichiarata inagibile dopo il crollo del tetto, causato da infiltrazioni d'acqua. La scuola nel quartiere delle ex Casermette è stata chiusa, mentre il Comune non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda. La scuola rimane quindi chiusa in attesa di interventi di riparazione.

Nel cuore di Macerata, presso il polo scolastico delle ex Casermette, un'aula della scuola secondaria di primo grado Enrico Mestica è rimasta inagibile a causa di gravi infiltrazioni d'acqua provenienti dalla copertura. Gli studenti sono stati trasferiti da mesi in altri locali, tra cui l'Aula magna, ma nonostante le ripetute segnalazioni inviate all'amministrazione comunale, non vi è ancora stata alcuna risposta formale né una verifica tecnica conclusiva per risolvere definitivamente il problema strutturale. La situazione si è aggravata con le recenti precipitazioni atmosferiche, rendendo lo spazio didattico pericoloso e inadatto allo studio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

