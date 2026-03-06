Macerata | i piccioni crollano da 897 a 135 il piano funziona

A Macerata, il numero di piccioni nel centro storico è sceso da 897 a 135, grazie all’implementazione di un piano strategico promosso dal Comune. La riduzione dei volatili si è verificata in breve tempo, segnalando un miglioramento evidente rispetto ai numeri precedenti. Il piano, avviato di recente, ha portato a questa diminuzione significativa.

Il piano strategico avviato dal Comune di Macerata per il controllo dei colombi urbani sta producendo risultati tangibili, con un crollo drastico del numero di esemplari censiti nel centro storico. Tra il 2015 e il 2025 la popolazione è scesa da 897 individui a soli 135, confermando l'efficacia delle misure adottate dall'amministrazione guidata dall'assessore Laura Laviano. L'iniziativa non mira all'estinzione della specie ma al contenimento di una popolazione rimpazzita che minacciava l'igiene pubblica e i monumenti cittadini. L'approccio scelto prevede l'uso di nicarbazina, un principio attivo che blocca temporaneamente la fertilità delle uova senza causare danni permanenti agli animali o all'ambiente circostante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

