MacBook Air 2026 con nuovo chip M5 | sottile leggero e potentissimo

Apple ha annunciato la versione 2026 del MacBook Air equipaggiato con il nuovo chip M5. Il modello mantiene il profilo sottile e leggero della serie, ma si distingue per le prestazioni potenziate. La presentazione include anche altri dispositivi come smartphone e tablet, ma il focus principale rimane sul nuovo MacBook Air, che sarà disponibile a breve.

Luca Argentero: “L’avvocato Ligas? È uno stron*o. Ma questa serie è diversa da tutte le altre” Il portatile più popolare al mondo migliora ancora grazie al nuovo chip M5, conservando il design in alluminio, sottile, leggero e resistente Non solo nuovi smartphone e tablet, Apple ha infatti presentato anche la versione 2026 del MacBook Air. Laptop con a bordo il nuovo e potente processore M5, il doppio dell’archiviazione di base e una connettività wireless migliorata. Di seguito le caratteristiche principali ed i prezzi del nuovo MacBook Air 2026. Il MacBook Air 2026 utilizza il nuovo processore Apple M5 con una Cpu a 10-core e una Gpu a 10 core. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Apple aggiorna i Mac: arrivano MacBook Pro con M5 Pro e M5 Max e il nuovo MacBook Air con M5

MacBook Pro M5: Apple punta al rinnovamento a marzo 2026, nuovi chip e Mac Studio in arrivo.I nuovi MacBook Pro equipaggiati con i chip M5 Pro e M5 Max potrebbero debuttare nella settimana del 2 marzo 2026, secondo le previsioni degli...

MacBook Air M4 vs MacBook Pro M5: Not What You Expected!

Tutto quello che riguarda MacBook Air 2026 con nuovo chip M5....

Temi più discussi: Apple presenta il nuovo MacBook Air con M5; Apple presenta il MacBook Air M5: finalmente parte da 16/512GB; APPLE lancia MacBook Air M5, MacBook Pro con M5 Pro e Max, Studio Display XDR | Specifiche e Prezzi; Il nuovo MacBook Air con M5 è sempre più un Macbook AI: specifiche e prezzi.

Ecco i primi benchmark comparativi di MacBook Neo: la sfida a MacBook Air M1Il nuovo MacBook Neo è comparso nei primi benchmark, evidenziando prestazioni per certi versi vicine a quelle dei modelli di fascia più alta. tuttotech.net

Benchmark di MacBook Neo, più veloce di un MacBook Air con M1Molto più veloce di un MacBook Air con processore M1. Perfetto per navigare, usare applicazioni di scrittura, vedere film in streaming e comunicare. Questo il responso che emerge dai primi benchmarks ... macitynet.it

Apple MacBook Neo Vs. MacBook Air 13" M5: qual è il migliore - facebook.com facebook

Apple MacBook Neo e MacBook Air 13" M5 messi a confronto x.com