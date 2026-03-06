Macarena Call of Duty e bombardamenti in Iran | l'inquietante messaggio dietro i video della Casa Bianca

Su YouTube e sui social network, gli account ufficiali pubblicano video che mescolano musica pop, scene di videogiochi e meme, mostrando immagini di bombardamenti in Iran. Questi contenuti vengono condivisi pubblicamente e raggiungono un vasto pubblico online. La diffusione di questi video ha attirato l’attenzione per la loro natura visivamente impattante e per il modo in cui vengono presentati sui canali ufficiali.

Tra musica pop, videogiochi e meme virali, i video diffusi dagli account ufficiali trasformano i bombardamenti in contenuto social. Ma dietro queste immagini c’è una precisa strategia di comunicazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La Casa Bianca usa Call of Duty per promuovere i bombardamenti della guerra in IranLa comunicazione istituzionale e la cultura videoludica si sono incrociate in modo controverso dopo la pubblicazione di un video da parte del profilo...

Iran, Casa Bianca pubblica video di raid e bombardamenti con La Macarena di sottofondo | VIDEODopo il video dei coniugi Obama con il volto e il corpo di scimmie e la foto di Donald Trump su un trono e con la corona da re, la Casa Bianca ha...

Iran, la Casa Bianca pubblica le immagini raid alternate con il videogioco Call of Duty. «Inappropriato, infantile e inaccettabile»La guerra in Iran raccontata tra finzione e realtà. Dopo il video dell'operazione Epic Fury con il sottofondo della Macarena, la Casa Bianca ha pubblicato un nuovo ... leggo.it

Se la guerra è un videogame: per la Casa Bianca l’Iran è come Call of DutyL’Iran come Call of Duty. Mentre in Medio Oriente va in scena un’escalation del conflitto dopo gli attacchi di Stati Uniti e Israele e la contestuale risposta di Teheran, l’account social della Casa B ... msn.com

Trump dice che l'Iran si deve arrendere: "Nessun accordo". Ma per la Casa Bianca è emergenza energia. Segui gli aggiornamenti a questo link x.com