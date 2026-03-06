È uscito il nuovo videoclip di Mauro Lusini, tratto dal suo ultimo album intitolato 'Il contrario del buio'. Nel video, l'artista presenta una combinazione di brani inediti e qualche pezzo del suo passato. L'uscita arriva dopo la pubblicazione del disco, che ha suscitato interesse tra gli appassionati di musica italiana. Il videoclip mostra immagini che accompagnano le canzoni e arricchiscono l'esperienza visiva dell'opera.

È uscito un nuovo videoclip di Mauro Lusini ricavato dal suo ultimo album che unisce con maestria canzoni inedite con altre del suo indimenticato passato. Si tratta del brano " Il contrario del buio " che nel disco è cantata con Francesco De Gregori. Si tratta di un brano vivace, fresco, dal ritmo trascinante ma del resto tutto il nuovo disco dell’autore di "C’era un ragazzo." che è fatto di molte collaborazioni importanti, oltre al cantautore di "Rimmel" troviamo Gianni Morandi, in un altro videoclip già pubblicato, e un’altra toscana e cantautrice, Nada Malanima. Nel videoclip di "Il contrario del buio", firmato alla regia da Allegra Lusini, la protagonista è la senese Maria Brogi, nel ruolo che richiama al mondo di Alice nel Paese delle meraviglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lusini e De Gregori. Esce ’Il contrario del buio’

