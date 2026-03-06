L’Università aderisce a ' MIRRI' | la rete paneuropea di infrastrutture di ricerca dedicata alle risorse microbiche

L’Università di Pisa ha annunciato la sua adesione alla rete europea ‘MIRRI’, un'infrastruttura di ricerca dedicata alle risorse microbiche. La partecipazione si inserisce in un progetto che coinvolge anche altri importanti atenei italiani, con l’obiettivo di condividere e sviluppare risorse e competenze nel campo della microbiologia. L’accordo mira a promuovere collaborazioni e scambi tra le istituzioni coinvolte.

L'obiettivo è tutelare la biodiversità microbica: l'Ateneo mette a disposizione la propria collezione di lieviti funzionali L'Università di Pisa entra a far parte del network europeo di eccellenza 'MIRRI' (Microbial Resource Research Infrastructure), insieme ad altri principali atenei italiani. L'infrastruttura europea mira a potenziare la tutela della biodiversità microbica, con un focus strategico sulla conservazione, caratterizzazione e distribuzione della diversità microbica. Al centro della collaborazione figurano inoltre la ricerca avanzata sul microbioma e la promozione del trasferimento biotecnologico, con l'obiettivo di tradurre l'eccellenza scientifica in soluzioni innovative per il mercato e la società.