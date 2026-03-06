L' unico atleta iraniano non ce l' ha fatta a venire in Italia per le Paralimpiadi

Un atleta paralimpico iraniano non parteciperà ai Giochi di Milano Cortina 2026, diventando l'unico rappresentante del suo paese a non arrivare in Italia. La sua assenza è legata al conflitto in corso in Iran, che ha impedito la sua presenza alla manifestazione internazionale. La sua assenza si aggiunge alle altre difficoltà legate alla situazione politica e sociale nel suo paese.

L'unico atleta paralimpico iraniano atteso ai Giochi paralimpici Milano Cortina 2026 non ci sarà. È una delle conseguenze della guerra in corso in Iran. Lo fanno sapere il Comitato paralimico internazionale e l'organizzazione dei Giochi. L'atleta, Aboulfazl Khatibi Mianei, 23 anni, avrebbe dovuto gareggiare a Tesero (Trento) nello sci di fondo. Già partecipante alle Paralimpiadi di PyeongChang 2018 e Pechino 2022, Mianei avrebbe dovuto competere nello sprint classica in piedi (il 10 marzo) e nella 10 km a intervalli classica in piedi (l'11 marzo). Tuttavia non è riuscito ad arrivare in Italia. “Il Comitato iraniano ci ha informato che un passaggio sicuro verso Milano Cortina 2026 non era possibile”, fanno sapere gli organizzatori. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

