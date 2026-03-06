Lungolago di Lecco sabato 7 marzo apre un nuovo tratto

Sabato 7 marzo, lungo il lungolago di Lecco, viene inaugurato un nuovo tratto dopo i lavori di riqualificazione. La riapertura segna una fase nel processo di ripristino della zona, che ha visto interventi di sistemazione e miglioramento negli ultimi mesi. La giornata prevede l'apertura ufficiale del tratto, con le autorità presenti e alcuni eventi previsti per i cittadini.

Nuova tappa nel percorso di riapertura progressiva del lungolago di Lecco dopo gli interventi di riqualificazione. A partire da domani, sabato 7 marzo, sarà riaperto il tratto che dalla curva della Malpensata conduce alla prima piazzetta di ingresso ai giardini della Malpensata, con accesso fino alla relativa castellana. Lo annuncia l'Amministrazione comunale precisando che l'intervento riguarda una delle porzioni più delicate del cantiere, dove la pavimentazione presentava le maggiori criticità a causa dell'emersione delle radici degli alberi. La riqualificazione ha portato a una nuova configurazione dello spazio, che cambia anche dal punto di vista paesaggistico.