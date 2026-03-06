Lunetta | Il Benevento merita il primo posto

Gabriel Lunetta ha segnato la sua nona rete stagionale nel match tra Benevento e Catania, portando in vantaggio i rossazzurri con un colpo di testa deciso. La partita ha visto il Benevento affrontare il Catania, con Lunetta protagonista in campo e il suo gol che ha contribuito alla fase iniziale dell'incontro.

Nona rete in stagione per Gabriel Lunetta che aveva portato in vantaggio il Catania con un imperioso colpo di testa. Queste le sue parole in sala stampa. CAPOLISTA – “C’è frustrazione e amarezza. Siamo partiti bene, poi abbiamo subito un grandissimo gol. Nella ripresa siamo partiti nel migliore dei modi. La gara si è spezzettata tanto ed abbiamo perso un po’ di ritmo. Oggi contava solo vincere e abbiamo subito il 2-1 quando stavamo cercando la vittoria. Complimenti al Benevento. Merita si stare lì”. PUNTI – “Non abbiamo sempre espresso lo stesso gioco di stasera ed Salerno. Ma le gare vanno contestualizzate. Bisognava vincere anche quelle gare sporche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

