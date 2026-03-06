L’ultima cucitura di Jushin Thunder Liger

Un’ultima cucitura di Jushin Thunder Liger si trova sulla tavola di formica della cucina, abbandonata e vuota. La maschera, senza occhi, mostra fessure dorate che assomigliano a espressioni di tristezza, come due virgole di malinconia su un volto di demone rosso. La scena trasmette un senso di fine e di silenzio, senza altri elementi in vista.

La maschera mi guarda dal tavolo di formica della cucina, vuota. Senza i miei occhi dentro, le fessure dorate sembrano tristi, due virgole di malinconia incise in un volto di demone rosso. Fuori piove. È quella pioggia sottile di Fukuoka che non lava via niente, bagna solo i pensieri, avvolgendo la casa in un sudario grigio che sa di mare e di asfalto bagnato. Ho in mano l’ago e il filo di cotone rosso. È un gesto automatico, ormai, una liturgia profana che il mio corpo esegue da trentacinque anni. Ogni domenica notte, ovunque fossi nel mondo, mi sono seduto a riparare me stesso. O meglio, a riparare lui. Un punto croce qui, dove la corda del ring ha abraso il tessuto sintetico. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

