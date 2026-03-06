Lucumì nel mirino del Napoli gli azzurri pensano al difensore del Bologna | CM

Il Napoli sta valutando l'acquisto di Jhon Lucumì, difensore colombiano del Bologna, per rinforzare la propria linea difensiva in vista della prossima stagione. La società azzurra ha mostrato interesse per il giocatore classe 1998 e potrebbe cercare di portarlo in squadra durante il mercato estivo. La trattativa potrebbe diventare una delle principali priorità nei prossimi mesi.

Il nome nuovo per la difesa del Napoli in vista della prossima stagione è quello di Jhon Lucumì. Il difensore colombiano piace da tempo agli azzurri che in estate potrebbero dare l’assalto decisivo al classe 1998. Napoli, occhi su Lucumì (Ansa Foto) – calciomercato.it Il prossimo giugno il difensore centrale compirà 28 anni e potrebbe valutare un cambio di maglia per provare a fare un salto di qualità per quello che riguarda la sua carriera. Durante la scorsa estate il centrale sembrava pronto a cambiare maglia con il Sunderland che avrebbe voluto il colombiano per sistemare la propria difesa. Il Bologna aveva promesso a Vincenzo Italiano che non avrebbe ceduto sia Beukema che Lucumì, lasciando partire solo l’olandese, proprio destinazione Napoli. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Holm nel mirino del Napoli, gli azzurri puntano l'esterno del BolognaIl Napoli ha messo nel mirino Emil Holm in questi ultimi giorni di calciomercato invernale con l'esterno svedese che piace molto ad Antonio Conte.

Lucumì Bologna, il difensore rinnova con i felsinei? La volontà del club è chiara. Resta da capire quella del difensoreIl Bologna continua a muoversi con decisione sul fronte rinnovi e uno dei dossier più importanti riguarda Lucumì, tema centrale nella pianificazione...

Lucumì nel mirino della Juventus, nuova idea per la difesa di Spalletti | CMCon il contratto in scadenza nel giugno del 2027 e la volontà di non prolungare con gli emiliani, il difensore colombiano si sta guardando intorno per cercare una nuova sistemazione. Stando a quanto ... calciomercato.it

Jack Bonora: "Il trend è cambiato. Fondamentale la crescita di Lucumì e Skorupski" - facebook.com facebook