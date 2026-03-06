Il 6 marzo 2026 a Bologna si parla di come il calcio sia stato inventato dagli Dèi, con riferimento a un episodio che coinvolge Mercurio e una sfera. Si racconta che il primo a creare la palla fu Plutone, e che in seguito il calcio si sia diffuso tra gli Dèi come lo sport più amato. La narrazione si concentra su queste figure mitologiche e sui loro ruoli nella nascita del gioco.

Bologna, 6 marzo 2026 – Il primo a inventare la ’sfera’ e darle un calcio fu Plutone. Ben presto, il football divenne lo sport degli Dèi. E, per colpa di un tiro potentissimo di Mercurio (non trattenuto da Ercole), la palla finì sulla terra, alla periferia povera del mondo. Per poi incollarsi al piede di un predestinato, un Diego Armando Maradona ancora bambino, profeta del calcio e della sua bellezza. Questa ’favola’ sul gioco più bello del mondo fu scritta da Lucio Dalla in un racconto uscito in prima edizione nel 2002 con il titolo La discendenza del Diego. Buon compleanno Lucio Dalla, una notte di musica all’Arena del Sole per sentirsi... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lucio Dalla e il calcio degli Dèi: “Nato grazie a un tiro di Mercurio”

"Caro Lucio", al Nuovo di Verona il concerto tributo a Lucio DallaIl 21 febbraio 2026, alle ore 21, il Teatro Nuovo di Verona ospiterà “Caro Lucio”, uno spettacolo musicale dedicato all’opera e alla memoria di Lucio...

CIAO – Rassegna Lucio Dalla, premi a Lucio Corsi, Tropico, Malika AyaneAssegnati i premi di Ciao! rassegna Lucio Dalla 2026 a Lucio Corsi, Malika Ayane, Tropico e tanti altri.

Una raccolta di contenuti su Lucio Dalla.

Temi più discussi: Lucio Dalla e Lucio Battisti in un unico vinile esclusivo: L’ALBA DI LUCIO in pre-order oggi e domani; LIBERI. CIAO - Rassegna Lucio Dalla; L'alba di Lucio, online per poche ore il vinile in copie numerate di Battisti e Dalla; Lucio Dalla e ‘Liberi’ la serata evento tra amarcord e musica: È vivo, Bologna respira con lui.

Lucio Dalla e Lucio Battisti insieme in un vinileI due artisti sono insieme per la prima volta in un vinile celebrativo. Le copie da collezione saranno disponibili solo per due giorni in pre-order ... iodonna.it

Lucio Dalla e Lucio Battisti insieme, il disco (magico) diventa realtà: cos'è 'L'alba di Lucio'L'alba di Lucio, l'edizione in vinile che celebra due geni della musica nati a poche ore di distanza e che, finalmente, li mette insieme sullo stesso disco. libero.it

Anna e Marco, Lucio Dalla - facebook.com facebook

@giannimorandi_official ha pubblicato sui social il suo ricordo di Lucio Dalla, ieri 4 marzo, sarebbe stato il suo compleanno. #news #musica #radiodeejay x.com