Lucignano accoglie 14 studenti americani Gemellaggio con l’Accademia Europea di Firenze

A Lucignano, 14 studenti provenienti dalla Elon University del North Carolina stanno partecipando a un programma di scambio culturale con l’Accademia Europea di Firenze. Per tre giorni, gli studenti americani stanno vivendo un’esperienza di immersione nella cultura italiana, partecipando a incontri e attività di confronto con la comunità locale. L’evento si ripete con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra Italia e Stati Uniti.

Durante la permanenza i ragazzi partecipano alla vita del territorio, contribuendo a creare uno scambio concreto tra le due culture Si ripete la tre giorni di incontri, scambio culturale e amicizia tra Italia e Stati Uniti. Lucignano accoglie 14 studenti della Elon University del North Carolina, protagonisti di un'esperienza di immersione nella cultura italiana grazie al progetto promosso dall'Accademia Europea di Firenze, che da tempo porta avanti iniziative di scambio con il borgo toscano. Gli studenti americani sono ospiti per tre giorni delle famiglie lucignanesi, vivendo da vicino la quotidianità del paese e instaurando rapporti diretti con la comunità locale.