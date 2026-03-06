Luce e gas nel 2025 per le famiglie piacentine spesa media in bolletta di 743 e 1442 euro

Nel 2025, le famiglie di Piacenza con contratti di fornitura di luce e gas nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno speso in media 743 euro per l’energia elettrica e 1.442 euro per il gas. Questi dati riguardano le spese medie annue in bolletta per le famiglie residenti nella provincia. La somma delle spese evidenzia il peso economico delle utenze domestiche nel territorio.

L’analisi dell’Osservatorio di Facile.it: seconda provincia in Emilia-Romagna per minor spesa In provincia di Piacenza, nel 2025, le famiglie con un contratto di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno speso, in media, 743 euro per la bolletta della luce e 1.442 euro per quella del gas, seconda provincia emiliano-romagnola per minor spesa. A presentare il quadro l’Osservatorio di Facile.it. Guardando all’elettricità – riporta l’analisi - emerge che la provincia con le bollette più pesanti è stata Ferrara; qui, in media, a fronte di un consumo annuo dichiarato pari a 2.614 kWh, la spesa 2025 è arrivata a 793 euro. Al secondo posto della classifica regionale troviamo la provincia di Modena (783 euro, 2. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Bollette 2025: a Salerno spesa media di 1.777 euro tra luce e gasLe tensioni internazionali e le possibili oscillazioni del prezzo delle materie prime potrebbero provocare nuovi aumenti, soprattutto per chi ha...

Leggi anche: Bollette luce e gas, il triste record di Parma: 2.500 euro a famiglia, spesa più alta in Emilia-Romagna nel 2025

Una raccolta di contenuti su Luce e gas nel 2025 per le famiglie....

Temi più discussi: Bollette luce e gas: le regioni in cui si è speso di più nel 2025; Bollette, spesi 2.055 euro a famiglia nel 2025: la mappa dell'Italia e le stime; Luce e gas fuori media. Conto oltre i 2100 euro. L’impatto sulle famiglie delle tensioni globali; Bonus bollette: tutto quello che c’è da sapere.

Bollette luce e gas, la sorpresa in Emilia Romagna: ecco dove si paga meno (e non è dove pensi)Secondo un’analisi di Facile.it in Emilia Romagna nel 2025 c’è stata una spesa media per le bollette di 2.270 euro a famiglia, valore solo di poco inferiore al 2024, ma ben più alto rispetto, ad esemp ... msn.com

Bollette 2025, luce più leggera a Rimini ma il gas pesa sul bilancio. Quanto pagano le famiglie riminesiGli esperti di Facile.it: Lo scenario che si sta delineando in questi giorni in seguito allo scoppio del conflitto in Iran non potrà che tradursi in un incremento del prezzo ... riminitoday.it

Una recente indagine porta in luce un quadro critico: alta consapevolezza sull’importanza della terapia ma accesso limitato e fortemente condizionato da costi, carenza di specialisti e barriere territoriali. Presentato alla Camera un Manifesto che punta su auto x.com

Chiusure notturne sull’A4 e raccordi per manutenzione ai pali luce tra il 9 e il 14 marzo. - facebook.com facebook