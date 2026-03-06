Luca Argentero interpreta un avvocato nella nuova serie trasmessa su Sky e NOW. La trama si concentra sulle vicende di un professionista legale coinvolto in eventi giudiziari a Milano. La serie mostra il personaggio alle prese con scandali e momenti di riscatto, offrendo uno sguardo sulle dinamiche del mondo legale. La produzione arriva sulle piattaforme di streaming e televisione.

Luca Argentero debutta su Sky e NOW nel legal drama con l’avvocato Ligas, protagonista di una storia tra scandali, tribunale di Milano e riscatto personale. Affascinante, geniale, ma anche cinico, spregiudicato e con una considerevole tendenza all’autosabotaggio, Lorenzo Ligas è la rockstar del Tribunale di Milano. A prestargli tutto il suo carisma è l’amatissimo Luca Argentero: è lui il protagonista assoluto di AVVOCATO LIGAS, il primo legal. su Digital-News.it Luca Argentero debutta su Sky e NOW nel legal drama con l’avvocato Ligas, protagonista di una storia tra scandali, tribunale di Milano e riscatto personale.. Affascinante, geniale, ma anche cinico, spregiudicato e con una considerevole tendenza all’autosabotaggio, Lorenzo Ligas è la rockstar del Tribunale di Milano. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Luca Argentero, Avvocato Ligas affronta scandalo e riscatto nella serie Sky e NOW

Avvocato Ligas, la nuova serie con Luca Argentero su Sky: quando inizia, trama e cast“Avvocato Ligas” è il titolo della nuova serie che vede come protagonista Luca Argentero.

Luca Argentero rockstar del tribunale nel trailer di Avvocato Ligas, la serie presto su SkyLuca Argentero torna protagonista sul piccolo schermo nei panni di un geniale e controverso avvocato penalista dalla vita privata.

Approfondimenti e contenuti su Luca Argentero.

Temi più discussi: Avvocato Ligas, al via dal 6 marzo la serie tv Sky Original con Luca Argentero; Luca Argentero diventa avvocato nella nuova serie Sky: I capelli tinti? Solo per il cinema. Nella vita non li tingerò mai; Avvocato Ligas, Luca Argentero e Cristina Marino insieme sul set: Così ci siamo innamorati, la serie Tv e la svolta nella coppia; Avvocato Ligas ovvero quando Luca Argentero è il perfetto protagonista sbagliato.

Avvocato Ligas, intervista a Luca Argentero e Barbara ChichiarelliAvvocato Ligas, intervista a Luca Argentero e Barbara Chichiarelli, interpreti rispettivamente di Lorenzo Ligas e Anna Maria Pastori. tvserial.it

Avvocato Ligas, Luca Argentero cambia volto: la nuova serie legal tra casi impossibili e regia spettacolareLuca Argentero torna sul piccolo schermo con un personaggio molto diverso da quelli che il pubblico televisivo ha imparato a conoscere negli ultimi anni. Dopo il successo di Doc – Nelle tue mani, dove ... cineblog.it

Sky. . Luca Argentero vs Ligas Ringraziamo i cuccioli di Animal On Set per aver partecipato a questa intervista. Vogliamo ricordarvi che ci sono tanti amici a quattro zampe in cerca di adozione, che vi aspettano nei rifugi, canili e gattili delle vostre città. #Dill - facebook.com facebook

La nuova serie Sky Original disponibile dal 6 marzo è un giallo divertente e imprevedibile che permette (finalmente) a Luca Argentero di brillare come merita x.com