Luca Argentero | Amare Cristina davanti alle telecamere? Molto più semplice e divertente che con una sconosciuta

Luca Argentero, protagonista della nuova serie di Sky intitolata Ligas, ha raccontato di aver girato una scena erotica con sua moglie Cristina Marino, madre dei suoi due figli. L'attore torinese ha spiegato che amare Cristina davanti alle telecamere risulta molto più semplice e divertente rispetto a farlo con una sconosciuta. La scena fa parte delle riprese della serie di genere legal drama.

L'attore torinese, classe 1978, ha raccontato in un'intervista al magazine Chi come ha vissuto questa richiesta di copione. «Amare Cristina davanti alle telecamere? Molto più semplice e divertente che con una sconosciuta: io preferisco mia moglie a chiunque altra!». Quindi Luca Argentero ha spiegato: «Io Cristina l'ho conosciuta su un set, noi ci siamo innamorati su un set, nel frattempo in questi ultimi sei anni abbiamo fatto due figli e, come sempre succede in Italia, ma un po' in generale, è la mamma che si sacrifica un po' di più. Io sono sono felice che Cristina stia pian piano tornando a fare il lavoro che faceva quando l'ho conosciuta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Luca Argentero ghostato a Sanremo? "C'è stato un piccolo equivoco, ci ho parlato… È tutto molto semplice, quello che faccio è alla luce del sole": Carlo Conti parla della partecipazione dell'attore al Festival"Credo che dovesse venire per lanciare la nuova stagione di Doc, che doveva partire a marzo.

