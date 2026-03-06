Loredana è Mia spettacolo dedicato a Bertè e Martini

Uno spettacolo intenso, coinvolgente, con testi e melodie senza tempo. Uno spettacolo tutto al femminile per regalare al pubblico di Cupramontana una festa delle donne davvero speciale. Stiamo parlando di ‘Loredana è Mia’, in scena domani sera (ore 21.30) al Teatro Concordia. Si tratta di un tributo sentito e profondo a due grandi artiste: Mia Martini e Loredana Bertè. Lo show celebra due sorelle che hanno saputo trasformare la loro vita in arte, raccontando storie di amore, sofferenza e rinascita attraverso canzoni indimenticabili. La serata a Cupramontana sarà il racconto in musica delle due grandi artiste, con canzoni amatissime come ‘Piccolo Uomo’, ‘Minuetto’, ‘E non finisce mica il cielo’, ‘Almeno tu nell’universo’, ‘Sei bellissima, ‘Il mare d’inverno’, ‘Non sono una signora’, ‘E la luna bussò’ e molte altre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

