L' opera d' arte installata a Mandello che infiamma i Giardini

A Mandello, l'installazione artistica nei Giardini sta attirando l’attenzione dei passanti. L’opera, un obelisco con una pietra incastonata, ha diviso i cittadini, molti dei quali la interpretano come un gesto minaccioso, come se fosse pronta a essere lanciata. La scultura ha suscitato reazioni contrastanti tra chi la considera un’opera d’arte e chi la vede come un elemento provocatorio.

I cittadini si scatenano via social: pioggia di critiche fra ironia ("ricorda Mad Max") e populismo ("quanto è costata?"), ma c'è anche chi apprezza: "Racconta l'equilibrio possibile tra l'uomo e l'ambiente" A Mandello si incendia il dibattito sull'ultima opera d'arte installata ai Giardini. Per moltissimi cittadini questa sorta di obelisco con una pietra incastonata (che sembra stia per essere lanciata come. come una catapulta!) non si fonderebbe bene con l'ambiente circostante (eufemismo). L'opera, come spesso accade quando si ha a che fare con l'arte moderna, non soddisfarebbe presunti canoni estetici e sarebbe fin troppo concettuale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

