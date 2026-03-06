A Mandello, l’installazione artistica nei Giardini ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini. L’opera, un obelisco con una pietra incastonata, è stata posizionata recentemente e molti osservatori la interpretano come un simbolo inaspettato. La presenza di questa creazione ha generato reazioni diverse tra chi la apprezza e chi la considera provocatoria. La discussione pubblica sulla sua presenza continua a infiammare il centro cittadino.

I cittadini si scatenano via social: pioggia di critiche fra ironia ("ricorda Mad Max") e populismo ("quanto è costata?"), ma c'è anche chi apprezza: "Racconta l'equilibrio possibile tra l'uomo e l'ambiente" A Mandello si incendia il dibattito sull'ultima opera d'arte installata ai Giardini. Per moltissimi cittadini questa sorta di obelisco con una pietra incastonata (che sembra stia per essere lanciata come. come una catapulta!) non si fonderebbe bene con l'ambiente circostante (eufemismo). L'opera, come spesso accade quando si ha a che fare con l'arte moderna, non soddisfarebbe presunti canoni estetici e sarebbe fin troppo concettuale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Ramos Gin Fizz: l’opera d’arte cremosa che conquistò New OrleansTra i cocktail che hanno segnato la storia della miscelazione, il Ramos Gin Fizz si distingue per la sua complessità aromatica e per quella...

Tutti gli aggiornamenti su L'opera d'arte installata a Mandello....

Temi più discussi: L'opera d'arte installata a Mandello che infiamma i Giardini; Mandello, nuova scultura divide i cittadini: obelisco o opera d’arte?; A MANDELLO LA PRESENTAZIONE DELL’ATLANTE GEOLOGICO DELLA PROVINCIA DI LECCO; Mandello: il 13 'Vicini da casa' con Amanda Sandrelli.

L’opera d’arte puzza troppo, visitatori e guide del museo protestano: spostata in un altro settoreUna montagna di scarpe nere di gomma messe a cumuli una sull'altra. Le hanno liberate dai sacchi di plastica grigi all'interno della Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma. Sono loro he ... fanpage.it

L'opera d'arte puzza. E dopo la protesta dei sindacati viene rimossaI musei, per alcuni, sono i cimiteri dell’arte. Forse hanno ragione. O forse no. Ma di certo, da quelle parti, il sindacalismo più estremo è vivo e vegeto. Ben incorniciato e in mostra permanente ... ilgiornale.it

# 10 Da una novità a una garanzia local ... Nonostante la maggiore età appena raggiunta è una garanzia anche in campo, dove la metti sta, e anche molto bene! ce l'abbiamo noi #PolMandello #Volley #LaSerieB #team # - facebook.com facebook