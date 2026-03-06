L’omicidio di Lassi Verità dall’autopsia e dal suo cellulare

L’autopsia sul corpo di Francesco Lassi, agente di commercio nel settore dei gioielli e dell’oro, è stata effettuata ieri pomeriggio nel reparto di medicina legale dell’ospedale Santa Chiara di Pisa. Lassi è stato ucciso a coltellate giovedì 26 febbraio nello studio professionale situato nel centro di Livorno. Sono stati analizzati anche i contenuti del suo cellulare per raccogliere ulteriori elementi sulla vicenda.

È stata eseguita ieri pomeriggio nell’ospedale Santa Chiara di Pisa l’autopsia sul corpo di Francesco Lassi, l’agente di commercio nel settore dei gioielli e dell’oro ucciso a coltellate giovedì 26 febbraio all’interno di uno studio professionale nel centro di Livorno. Per il delitto è stato arrestato Luigi Amirante, 47 anni, ex collaboratore di giustizia, fermato poco dopo l’agguato. La Procura di Livorno ha conferito l’incarico al medico legale David Forni che ha eseguito l’esame ieri pomeriggio. All’esame era presente anche il dottor Giuliano Piliero, nominato dall’avvocato Azzurra Tatti, legale della famiglia di Lassi. Intanto, la famiglia di Lassi rinnova la richiesta di chiarezza sulla dinamica e sui motivi dell’omicidio, mentre città e comunità pistoiese restano sotto shock per la tragedia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’omicidio di Lassi. Verità dall’autopsia e dal suo cellulare Riccardo morto a 5 mesi, la verità dall’autopsia: mamma indagata per omicidio colposoLa morte del piccolo Riccardo, appena cinque mesi, resta al centro di un’inchiesta che punta a chiarire ogni dettaglio. Leggi anche: Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, non è escluso l'omicidio: la verità dall'autopsia. Sequestrati cibi anche a casa della nonna. Il papà è fuori pericolo Aggiornamenti e notizie su L'omicidio di Lassi Verità.... Temi più discussi: L’orrore incomprensibile di via Grande e il delitto di Lassi: Lite per la vendita di oro. Ma il coltello non si trova; Livorno: l’omicidio in studio commercialista avvenuto dopo lite per una trattativa di vendita oro; Francesco Lassi, l'agente di commercio col pallino della politica ucciso nel suo studio: fermato un ex collaboratore di giustizia; Choc in via Grande, dall'appuntamento nello studio alla follia omicida: la ricostruzione. L’omicidio di Lassi. Verità dall’autopsia e dal suo cellulareÈ stata eseguita ieri pomeriggio nell’ospedale Santa Chiara di Pisa l’autopsia sul corpo di Francesco Lassi, l’agente di commercio nel settore dei gioielli e dell’oro ucciso a coltellate giovedì 26 fe ... lanazione.it Omicidio a Livorno in pieno centro, uomo ucciso a coltellate nello studio di un commercialista: un arrestoAccade in via Grande in uno studio. Forze dell’ordine e ambulanze sul posto, insieme al medico legale. Una persona avrebbe visto un uomo travisato scappare in direzione del porto ... lanazione.it Dall'autopsia e dall'esame dei cellulari di Lassi si attendono informazioni importanti per ricostruire l'omicidio di Livorno. - facebook.com facebook L’orrore incomprensibile di via Grande e il delitto di Lassi: “Lite per la vendita di oro”. Ma il coltello non si trova x.com