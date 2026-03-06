Logistica della Gdo | la sfida del freddo si vince ogni giorno

La logistica della grande distribuzione organizzata affronta ogni giorno la sfida di mantenere la catena del freddo. Con l’uso del modello hub&spoke, sistemi Wms e intelligenza artificiale, le aziende cercano di migliorare la gestione delle consegne e la conservazione dei prodotti sensibili. La tecnologia viene impiegata per garantire efficienza e precisione nelle operazioni quotidiane.

Con il modello hub&spoke, i sistemi Wms e l'intelligenza artificiale si punta ad ottimizzare il flusso delle merci verso i 54mila punti vendita italiani Che cos'è, esattamente la Gdo? Acronimo di "Grande distribuzione organizzata", la Gdo identifica quell'ampio insieme di imprese attive nel settore del retail, cioè delle vendite al dettaglio. Supermercati, ipermercati, negozi in franchising, centri commerciali e grandi catene fanno tutti parte della Gdo, visto che tutti hanno delle reti capillari di punti vendita. Per portare ogni giorno le merci sugli scaffali, infatti, è necessario uno sforzo logistico enorme, diverso da quelli che contraddistinguono l'edilizia, le merci pesanti e l'industria.

