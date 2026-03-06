L’odissea per il rientro di decine di italiani da India Sri Lanka e Maldive

Da tv2000.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Decine di italiani sono ancora in viaggio tra India, Sri Lanka e Maldive, dove si trovano bloccati a causa della crisi iraniana. Le autorità italiane stanno coordinando i tentativi di rimpatrio, mentre i turisti si trovano ad affrontare difficoltà logistiche e di comunicazione. La situazione riguarda principalmente cittadini italiani in vacanza o in viaggio di lavoro nei paesi coinvolti.

Continuano i problemi per migliaia di turisti italiani bloccati nei Paesi coinvolti dalla crisi iraniana. Quasi 9 mila quelli nella regione del Golfo. Una vera e propria odissea anche per decine di italiani che cercano di tornare da India, Sri Lanka, Maldive ma non solo. Servizio di Beatrice Bossi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

l8217odissea per il rientro di decine di italiani da india sri lanka e maldive
© Tv2000.it - L’odissea per il rientro di decine di italiani da India, Sri Lanka e Maldive

Thailandia, Maldive, Malesia, Sri Lanka, Seychelles e Mauritius: i paradisi dei turisti irraggiungibili con il blocco dei voli nel GolfoRoma, 3 marzo 2026 – Il blocco di aeroporti e spazi aerei dopo l'attacco all'Iran sta creando il caos nel settore dei viaggi, anche per quelli con...

Cricket: ai Mondiali T20, nella storica giornata dell’Italia, vincono anche India e Sri LankaLa sesta giornata dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, resterà storica per l’Italia: nel Girone C gli azzurri...

L'odissea per il rientro di decine di italiani da India, Sri Lanka e Maldive

Video L'odissea per il rientro di decine di italiani da India, Sri Lanka e Maldive

Una raccolta di contenuti su Sri Lanka.

Discussioni sull' argomento Volo da Malè, l'odissea per il rientro di 320 italiani; A Roma via alla Scuola politica 'Vivere la comunita''; Zangrillo, P.a deve puntare su attrattivita' per i giovani; L'IA protagonista al Social Innovation Campus di MIND Milano.

sri lanka l odissea per ilL'odissea per il rientro di 320 italiani da India, Sri Lanka e MaldiveUna casa dove qualcuno ha appena smesso di piangere e ha ricominciato a ridere: questo è ciò che si prova quando si legge Vita e ... quotidiano.net

Digita per trovare news e video correlati.