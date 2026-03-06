Locali sporchi e scarsa manutenzione | chiusi due panifici

Durante un controllo dei carabinieri del Nas, sono stati chiusi due panifici a causa di condizioni igienico-sanitarie molto critiche. Le ispezioni hanno evidenziato locali sporchi e una scarsa manutenzione delle strutture. La Asl è intervenuta subito per disporre la chiusura delle attività coinvolte, che sono state passate al setaccio anche altri esercizi commerciali.

Le gravi criticità rilevate dai carabinieri del Nas in un'attività di Latina e in una del sud pontino. Sanzioni per mille euro e sospensione fino al ripristino delle condizioni previste dalla normativa Attività commerciali e panifici passati al setaccio dai carabinieri del Nas. Durante le ispezioni i militari hanno rilevato condizioni igienico sanitarie particolarmente critiche all'interno di due attività, tali da rendere necessario l'immediato intervento della Asl per disporne la chiusura. In particolare, in un panificio del capoluogo sono state accertate gravi carenze strutturali e igieniche. Gli ambienti dedicati alla...