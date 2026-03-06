Lo sfogo della tiktoker Chiara Balistrieri | Doppio sconto di pena all’ex che mi maltrattava è uno schifo

Una tiktoker di 23 anni, originaria di Bologna e nota per aver partecipato a un reality, ha pubblicato uno sfogo su TikTok in cui denuncia un doppio sconto di pena ricevuto dal suo ex compagno, un romeno di 24 anni. La giovane ha accusato il ragazzo di averla maltrattata e ha espresso il suo disappunto sui social. La vicenda riguarda un procedimento legale in cui sono coinvolti i due.

Chiara Balistreri, bolognese, 23 anni, TikToker già partecipante a L’Isola dei Famosi, ha denunciato il suo compagno, il 24enne romeno Gabriel Costantin. per maltrattamenti e lesioni. In secondo grado l’uomo è stato condannato a 5 anni e 9 mesi. Con uno sconto di sei mesi rispetto al primo grado. Nel novembre del 2024 denunciò su TikTok le violenze subite dall’ex fidanzato. «Tre anni per vederlo in carcere – si è sfogata la 23enne bolognese – Tre anni in cui è stato latitante dopo essere scappato dai domiciliari. E oggi l’ennesimo sconto di pena: 5 anni e 6 mesi (in realtà 5 anni e 9 mesi in appello, rispetto alla condanna in primo grado a 6 anni e 3 mesi, ndr). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

