lo scandalo inglese delle spie di xi jinping

Tre uomini sono stati arrestati nel Regno Unito due giorni fa con l’accusa di aver fornito supporto ai servizi di intelligence cinesi. L’operazione rientra in un’indagine britannica sulla sicurezza nazionale che coinvolge anche membri di altre nazionalità. Le autorità britanniche hanno confermato i provvedimenti senza fornire ulteriori dettagli sui sospetti o sui loro ruoli specifici.

Arresti, processi inziati e a volte mai celebrati, legami eccellenti e allarmi dell’MI5. Il tutto mentre il primo ministro Keir Starmer concede la costruzione della mega ambasciata della Repubblica popolare davanti alla Torre di Londra. Lo spionaggio cinese è sempre più pubblicizzato. Lezioni per l’Italia Pechino sta mollando l'Iran? Il sostegno al programma missilistico e due ipotesi a confronto L’altro ieri tre uomini sono stati arrestati nel Regno Unito con l’accusa di aver aiutato i servizi di intelligence cinesi nell’ennesima indagine inglese sulla sicurezza nazionale che coinvolge l’ambiente politico di Westminster. Uno degli arrestati è David Taylor, ex consigliere politico laburista e lobbista, marito della deputata laburista Joani Reid. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Cina, il premier inglese Starmer a Pechino incontra il presidente Xi Jinping(LaPresse) I leader di Cina e Regno Unito si sono incontrati giovedì mentre le due nazioni cercano di migliorare le amare relazioni.

