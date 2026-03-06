Nel 2024, presso la Harvard-Westlake School di Los Angeles, il giocatore di pallanuoto Lucca van der Woude è stato arrestato con l’accusa di sospetta violenza sessuale. La notizia ha suscitato scalpore nella scuola privata considerata tra le più prestigiose della città, attirando l’attenzione di media e istituzioni locali. L’arresto rappresenta un episodio di grande risonanza nel mondo dell’educazione e dello sport.

Erano lì per arrestare un giocatore di pallanuoto, Lucca van der Woude. Anche in circostanze normali, i ragazzi avevano adocchiato il giovane liceale: era un giocatore potente, alto più di un metro e ottanta, con una grande energia. Ma ora gli studenti lo fissavano davvero. Il pettegolezzo si diffuse e raggiunse rapidamente Aidan Romain, un sedicenne del secondo anno e un talentuoso giocatore di pallanuoto. La notizia lo mise in ansia, così chiamò sua madre: Sapeva perché Lucca era stata arrestato? Lei rispose di no, ma gli ricordò che spettegolare sugli altri studenti di Harvard-Westlake non era una buona idea. Aidan le promise che parlare di Van der Woude era l'ultima cosa che voleva fare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lo scandalo della pallanuoto che ha scosso la scuola privata più prestigiosa di Los Angeles

Collateral e Drive sono le ultime testimonianze di una Los Angeles che “non esiste più”Il film diretto da Michael Mann e quello diretto da Nicolas Winding Refn hanno catturato sul grande schermo una 'City of Angeles' che, ormai,...

Leggi anche: I social media sono progettati per creare dipendenza? È questa l’accusa pesantissima che ha portato il Ceo di Meta davanti a un tribunale di Los Angeles