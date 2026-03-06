Alle 11 di stamattina, in un cantiere navale a Piombino, si è verificata un’esplosione che ha causato un principio di incendio. Sul posto sono stati evacuati trenta dipendenti che lavoravano nell’area al momento dell’incidente. Le autorità stanno intervenendo per accertare le cause dell’accaduto e valutare i danni. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali conseguenze o feriti.

Un’ esplosione seguita da un principio di incendio si è verificata attorno alle 11 in un cantiere navale a Piombino, provincia di Livorno. Il fatto avrebbe interessato un’area adibita a magazzino di stoccaggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118: sono stati evacuati 30 dipendenti ma, stando a quanto quanto comunicato dal 118 della provincia, nessuno di loro ha avuto bisogno di cure mediche. Pare che nessuno fosse presente nel locale magazzino al momento dell’esplosione. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e stanno cercando di capire che cosa abbia innescato l’esplosione. L’incidente, fortunatamente senza vittime, arriva nello stesso giorno in cui l’ Inail ha diffuso le ultime statistiche sugli infortuni sul posto di lavoro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Livorno, esplosione in un cantiere: evacuati 30 dipendenti

Esplosione in un cantiere navale, lavoratori evacuatiPiombino (Livorno), 6 marzo 2026 – Esplosione e principio di incendio in un cantiere navale di Piombino all'interno di un locale adibito a magazzino...

Esplosione nella notte a Napoli, palazzina inagibile: evacuati 13 residentiForte esplosione poco dopo la mezzanotte in via Generale D’Ambrosio, nel quartiere San Carlo Arena.

Tutti gli aggiornamenti su Livorno esplosione in un cantiere....

Temi più discussi: Esplosione da un'auto in fiamme, paura in piazza della Rovere (video); Air-Saliou decolla su Livorno: Italia trascinata al successo da un super Niang - di Eugenio Petrillo; Cento chili di pesce sequestrati in un ristorante di Livorno: ecco perché; In centro città c'è un sommergibile, ecco perché è lì.

Esplosione in un cantiere navale, lavoratori evacuatiLa causa sarebbe da attribuire a un'esalazione di acetone stoccato all'interno un magazzino. Lo scoppio avrebbe divelto una porta tagliafuoco del locale provocando un principio di incendio che è stato ... lanazione.it

Esplosione in un cantiere navale a Piombino, nessun feritoPrincipio di incendio in un magazzino di stoccaggio. Evacuati temporaneamente i lavoratori, ipotesi esalazione di acetone ... gonews.it

Livorno, cede il ponte mobile della Fi-Pi-Li Nei commenti gli aggiornamenti (foto Stick) - facebook.com facebook