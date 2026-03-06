Durante i Mondiali sprint 2026 di short track, Femke Kok ha vinto la medaglia d’oro, contribuendo alla tripletta olandese nella competizione femminile. Nel frattempo, il ghiaccio viene rifatto di nuovo e i 1000 metri maschili stanno per iniziare, con l’avvio previsto tra circa 20 minuti. La diretta continua con aggiornamenti sui prossimi risultati.

21.05 Altro rifacimento del ghiaccio adesso. I decisivi 1000 metri maschili cominceranno fra circa 20 minuti. 21.03 Ai piedi del podio la polacca Ziomek-Nogal e la giovane canadese Lamarche. Questa due atlete hanno provato a mettere il bastone fra le ruote alle orange, ma le atlete di casa hanno dimostrato ancora una volta di essere le più forti al mondo. 21.01 Fledderus termina a 95 centesimi dalla compagna e si piazza al terzo posto c0mpletando una strepitosa tripletta olandese con Schulting in seconda posizione! 21.00 E’ un trionfo di Femke Kok! La campionessa olandese segna il miglior crono anche in questa prova e si prende l’oro mondiale! 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Speed skating, Mondiali sprint 2026 in DIRETTA: Femke Kok è d'oro! Strepitosa tripletta olandese

