LIVE SF – Termina qui la cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi

21.54 – Termina qui la cerimonia della Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. Non ci resta che augurarvi buon divertimento a tutti! 21.45- La torcia paralimpica, dopo aver attraversato l'Italia, entra nell'Arena portata da Bebe Vio con la stessa fiamma che accenderà i bracieri a Milano e Cortina. Un'azione collettiva che unisce fiamma e luce. 21.40 – L'artista italiano Emilio Isgrò ha letto la sua poesia LOVES, interpretata in video sottotitolato, che ha anticipato un tributo all'amore eterno nella città di Verona di Giulietta e Romeo rappresentato da due gruppi di performer. Al centro una struttura scenica che cita la macchina di Leonardo Da Vinci.