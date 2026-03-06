LIVE SF – Si parte all’Arena di Verona

Alle 20.03 all’Arena di Verona è iniziata la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. L’evento si svolge con la presenza di atleti, funzionari e spettatori, mentre la cerimonia prosegue con spettacoli e interventi ufficiali. L’Arena è pronta ad accogliere le celebrazioni che segnano l’inizio della manifestazione sportiva.

20.03 – È cominciata la cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. All’Arena di Verona è tutto pronto per la cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it LE DATE – La 14ª edizione dei Giochi paralimpici invernali si svolgerà dal 6 al 15 marzo nelle sedi di Milano, Cortina d’Ampezzo e Val di Fiemme. 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: LIVE SF – Tutto pronto per la cerimonia d’apertura all’Arena di Verona Pooh: si aggiunge una terza data all’Arena di Verona per “Pooh 60 – La nostra storia in Arena”Biglietti per la nuova data disponibili in prevendita dalle ore 14:00 di domani! Dopo le prime due date del 14 e 16 maggio (SOLD OUT!), a grande... L’ENTRATA di IRAMA all’ARENA di VERONA