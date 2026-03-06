LIVE SF – Mattarella dichiara ufficialmente aperti i Giochi Paralimpici di Milano-Cortina 2026

Il presidente della Repubblica ha ufficialmente aperto i Giochi Paralimpici di Milano-Cortina 2026. Alle 21.20 si è svolta la cerimonia di apertura all’Arena di Verona, con l’ingresso della bandiera Paralimpica. La cerimonia ha coinvolto atleti e pubblico presente, segnando l’inizio ufficiale della manifestazione sportiva che si svolge in Italia.

21.20 – Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella dichiara ufficialmente aperti i Giochi Paralimpici di Milano-Cortina 2026. 21.15 – Le parole del presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò: "Questi Giochi Paralitici rappresentano una straordinaria opportunità per trasformare la società, per rendere un Paese veramente inclusivo e, soprattutto, per ispirare una riflessione collettiva sulla disabilità e l'inclusione nella coscienza pubblica. I Giochi rappresentano un potente punto di svolta. E noi sosteniamo con tutto il cuore questo cambiamento! Portatori della fiaccola del cambiamento! In nome del rispetto, dell'inclusione, dell'accessibilità, dei diritti e delle opportunità per le persone con disabilità!.