Alle 11.32 è partita la discesa di sci alpino in Val di Fassa, con numerosi atleti italiani in gara. La scandinava ha segnato il miglior tempo al secondo intermedio, con un vantaggio di 0,15 secondi. La corsa è iniziata in un contesto incerto, mentre le prime atlete stanno affrontando il tracciato con attenzione. La competizione prosegue con diverse azzurre in pista.

11.34 Al primo parziale l’azzurra paga 0.05, va bene. Al secondo il gap sale a 0.08. 11.33 Monsen chiude a mezzo secondo secco da Stuhec. Ora Elena Curtoni. Deve riuscire a limitare i danni nella parte alta. 11.32 La scandinava è avanti di 0.15 al secondo intermedio e 0.01 al terzo. 11.31 La pista è completa. Primi 10 secondi e ultimi 15 completamente piatti, dove conta la scorrevolezza. In mezzo però curvoni ampi e molto tecnici. La neve è ghiacciata: insolito per il 6 marzo, ormai. 1’21"81 per Stuhec, sembra una buona prova. Adesso la norvegese Marte Monsen. 11.30 Iniziata la discesa con la slovena Ilka Stuhec. In prova è stata molto veloce. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: inizia una gara incerta, subito tante azzurre

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: inizia la gara, subito tante outsider

LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Stuhec è la più veloce. Nadia Delago migliore delle azzurre, Goggia non forza12:47 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale prima prova cronometrata della discesa libera femminile di Val di Fassa.

ODERMATT giù dal podio in gigante, SCHWARZ torna a vincere dopo due anni | HIGHLIGHTS

Contenuti utili per approfondire LIVE Sci alpino Discesa Val di Fassa....

Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Goggia migliora, brillano Nadia Delago e Pirovano; Sci, discesa libera femminile in Val di Fassa: a che ora e dove vederla in diretta; Sci Alpino oggi in TV, dove vedere la discesa femminile della Val di Fassa: orari e programma; LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Stuhec è la più veloce. Nadia Delago migliore delle azzurre, Goggia non forza.

Sofia Goggia LIVE, discesa in Val di Fassa Coppa del Mondo: segui la gara di sci alpino oggi in direttaAltro appuntamento importante per Sofia Goggia. Dopo la vittoria nel SuperG di Andorra, la sciatrice azzurra è attesa oggi nella discesa in Val di Fassa. La gara inizierà alle ore 11.30. Seguila in ... corrieredellosport.it

LIVE Sci, alle 11.30 discesa in Val di Fassa: pettorale numero 15 per GoggiaLa discesa femminile della Val di Fassa sarà trasmessa in diretta su Rai 2 a partire dalle 11.30 e in streaming su Rai Play. L'evento sarà visibile anche su Eurosport, piattaforma disponibile in ... gazzetta.it

Sofia Goggia LIVE, discesa in Val di Fassa Coppa del Mondo: segui la gara di sci alpino oggi in diretta - facebook.com facebook

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: alle 11.00 il via. Goggia vuole salire di colpi - x.com