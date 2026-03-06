LIVE Sci alpino Discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA | Goggia prova a rientrare in corsa per la coppa La startlist

Oggi si svolge la discesa di sci alpino in Val di Fassa, valida per la stagione 2026. La gara è in diretta e vede in pista atleti di diverse nazionalità, tra cui una nota sciatrice italiana che cerca di rientrare in corsa per la coppa di specialità. La startlist è disponibile e permette di seguire in tempo reale l’andamento della competizione.

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della prima discesa femminile in programma in Val di Fassa (Italia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: nel recupero della gara non disputata a Crans Montana, al cancelletto di partenza, dalle ore 11.30, ci saranno 55 atlete da 15 Paesi. Nella graduatoria generale comanda la statunitense Mikaela Shiffrin, oggi assente, con 1133 punti. L'atleta meglio piazzata tra quelle in gara in Italia è la tedesca Emma Aicher, terza con 914, proprio davanti a Sofia Goggia, che si attesta in quarta posizione con 786. La prima discesa femminile in programma in Val di Fassa (Italia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026, prenderà il via alle ore 11.