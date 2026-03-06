Alle 20, all'Arena di Verona, si svolgerà la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina, la 14ª edizione dei Giochi paralimpici. L'evento segna l'inizio ufficiale delle competizioni che coinvolgono atleti provenienti da diversi paesi. La manifestazione si svolge in un contesto di grande attesa e partecipazione.

Le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 ricorrono nell'anno del 50° anniversario dei primi Giochi Paralimpici Invernali di sempre, disputati nel 1976 a Örnsköldsvik, in Svezia. A darsi battaglia nelle sole 2 discipline presenti (sci alpino e sci di fondo) furono 198 atleti, in rappresentanza di 16 Paesi. Anche nei numeri, dunque, si legge tutta la strada percorsa dal movimento paralimpico, giunto oggi con Milano Cortina alla 14ª edizione delle Paralimpiadi Invernali. In palio 79 titoli divisi per 6 discipline:?Biathlon paralimpicoCurling in carrozzinaPara ice hockeySci alpino paralimpicoSci di fondo paralimpicoSnowboard paralimpico A sfidarsi saranno più di 600 atleti provenienti da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Live Paralimpiadi, dalle 20 la cerimonia di apertura all'Arena di Verona

LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, Cerimonia d’apertura in DIRETTA: show all’Arena di Verona, ma quanti boicottaggiBuongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici invernali in programma all’Arena di Verona.

Leggi anche: Paralimpiadi Invernali 2026, la cerimonia d’apertura questa sera all’Arena di Verona

Il meglio della Cerimonia di Chiusura | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026

Tutti gli aggiornamenti su Live Paralimpiadi.

Discussioni sull' argomento Dove vedere le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 in diretta tv e streaming: la cerimonia d'apertura e le gare, date con orari; Paralimpiadi Milano Cortina 2026: la guida completa per seguirle; Calendario Paralimpiadi Milano Cortina 2026: orari giorno per giorno, tv, streaming; Domani la Fiamma Paralimpica arriva in città verso Milano Cortina 2026.

Diretta LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 6 marzo, Cerimonia con Mattarella e Meloni, aumentano defezioni e Iran assente. Cade EpisLa giornata del 6 marzo in tempo reale con risultati, aggiornamenti e programma odierno delle Paralimpiadi di Milano Cortina e delle gare in calendario oggi ... sport.virgilio.it

Ecco dove si possono vedere in TV le Paralimpiadi Le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 si potranno vedere su Rai 2 e Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Rai Play Sport 1, 2 e 3. La Diretta Live testuale sarà a cura di OA - facebook.com facebook

Dalle dirette tv allo streaming ecco dove vedere le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026: dalla cerimonia d'apertura al calendario completo delle gare day by day x.com