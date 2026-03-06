LIVE Musetti-Fucsovics ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | si parte dopo Walton-Tien

Alle 21:00 si è concluso il match tra Walton e Tien, che ha preceduto l’incontro tra Musetti e Fucsovics all’ATP di Indian Wells. La partita tra Musetti e Fucsovics è in corso e si sta giocando sulla stessa superficie. Gli appassionati di tennis possono aggiornarsi sulla diretta streaming per seguire l’andamento del confronto. La partita tra i due player è attualmente in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:00 Terminato pochi istanti fa il match che precede Musetti-Fucsovics. Learner Tien ha vinto il primo set al tie-break per 7-3 su Adam Walton, dunque per l'americano un po' più vicino l'obiettivo terzo turno nei confronti dell'australiano. Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells tra Lorenzo Musetti e Marton Fucsovics. Per il carrarino ritorno in campo dopo l'infortunio che lo ha bloccato sul più bello contro Novak Djokovic agli Australian Open, e contro l'ungherese che è tra i veterani del circuito. Si tratta di un confronto inedito sul circuito ATP, quello tra l'attuale numero 5 del mondo e colui che, invece, ad oggi occupa la posizione numero 56.