LIVE Musetti-Fucsovics 5-6 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | il toscano a caccia del tie-break

Al quinto set dell'incontro tra Musetti e Fucsovics all'ATP Indian Wells 2026, il punteggio è 5-6. Fucsovics si trova in recupero e cerca di mantenere il servizio, mentre Musetti tenta di rispondere. L'azione si svolge con scambi intensi e colpi violenti, tra cui un dritto di Fucsovics che mette in difficoltà il toscano. La partita resta aperta in attesa dell'ultimo punto.

5-6 Fucsovics, che costretto a giocare in recupero pesca un violento dritto sul quale Musetti mette la racchetta, ma rimandarla di là è impresa improba anche per lui. 40-0 Prima esterna vincente di Fucsovics. 30-0 Secondo ace di Fucsovics. 15-0 Primo ace di Fucsovics. 5-5 Alla fine il dritto sbagliato è di Fucsovics, ma Musetti aveva tentato il serve&volley, era stato quasi infilato dall'ungherese, ma si è salvato di dritto in allungo in maniera tale da strappare parecchi "oooh" al pubblico. 40-0 Rovescio in back che va in rete per Fucsovics. 30-0 Servizio e dritto di Musetti. 15-0 CHE FINEZZA DI MUSETTI! Spinge sempre con il dritto, poi va a chiudere con una palla corta millimetrica irraggiungibile da Fucsovics. 4-4 Pareggia per davvero ora Musetti, con il dritto che non concede scampo a Fucsovics.